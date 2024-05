Por que ligação entre mães e filhos é tão forte? Ciência explica

Confiança e química deixam relações duradouras

Boa parte das espécies vivas manifestam zelo por seus filhotes, mas apenas os humanos se permitem relações que envolvem fragilidade, o que estabelece confiança.

O vínculo da confiança e todos os opiáceos e endorfinas liberados no corpo humano, causando prazer e relaxamento, fazem com que nossas relações sejam mais constantes e duradouras.

O que chamamos de amor decorre do fortalecimento dos vínculos, junto com o desenvolvimento mais complexo do cérebro e sistema límbico (aquele das emoções) e a cultura de convivência social.

Relação começa na gravidez

Durante a gestação, a placenta liga a mãe ao feto, permitindo que os nutrientes percorram entre ela e o bebê. O órgão é construído a partir de células de ambos, e essas células podem migrar, multiplicando-se por anos de um corpo em outro.