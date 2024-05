4 hábitos que prejudicam a memória ao envelhecer e como reverter

Como reverter: mantenha-se ativo para evitar doenças e contribuir com a memória. Pessoas que praticam atividade física regular apresentam maior facilidade no aprendizado, previnem os déficits de memória e cognição relacionados a idade e melhoram o humor. Mas o cérebro também precisa ser estimulado constantemente, quanto mais, maior a conexão entre os neurônios.

Vale a pena investir em leituras, jogos ou fazer exercícios mentais, que são capazes de fortalecer a capacidade cognitiva.

Fontes: Elisa de Paula França Resende, neurologista do Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais); Marco Túlio Mourão, médico de família e comunidade, geriatra e professor da UFC (Universidade Federal do Ceará); e Leonardo Valente, neurologista e professor do curso de medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).

*Com informações de reportagem publicada em 04/08/2023 e 01/01/2018