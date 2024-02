Massagem precisa doer? Esta técnica indiana é delicada e libera emoções

Dores emocionais

Não é incomum o paciente chorar ou sentir tristeza durante a massagem, mas isso não ocorre devido à dor física. Neste caso, estamos falando de dores emocionais.

O paciente pode, por exemplo, ter brigado com o pai e, a partir daquela tensão, passou a sentir uma dor no tórax. Ao fazer a massagem, mesmo já tendo feito as pazes com o familiar, pode reviver a mágoa que sentiu no momento do conflito.

É por essa razão, inclusive que já houve um movimento por parte do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para que massagens terapêuticas, o que inclui a drenagem linfática, passassem a ser feitas somente por fisioterapeutas — que estudam não apenas o corpo humano, como também psicologia.

Ioga ou malhação?

Assim como fisioterapeutas ressaltam a importância de uma formação mais ampla para quem mexe com o corpo dos outros, como os massagistas, a ioga já foi foco de discussão no Conselho Federal de Educação Física. O argumento, na época, era de que a técnica, quando ensinada por profissionais sem conhecimento aprofundado sobre fisiologia, poderia trazer consequências para a saúde dos alunos, como dores ou problemas de coluna.