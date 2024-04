Belga tem condição que faz corpo produzir álcool sozinho; entenda o que é

Para a absolvição, o tribunal de Bruges declarou que era um caso de "força maior". Segundo Anse Ghesquiere, a advogada do acusado, os cientistas consideram que a síndrome é raramente diagnosticada.

A existência da síndrome não é consenso na comunidade médica. De acordo com entrevista da médica Barbara Cordell à BBC News Mundo, nos últimos dois anos, ela recebeu entre 500 e 600 telefonemas de pessoas que dizem que sofrem com o quadro e mantém contato com cerca de 200 que foram diagnosticados.

"O fato de não haver muitos diagnósticos não implica que a condição não tenha sido documentada", explica Cordell, que recentemente escreveu um livro chamado "Meu intestino produz álcool".

O que é a síndrome?

A síndrome da autofermentação é uma condição que eleva os níveis de álcool no sangue e produz sintomas de embriaguez em pacientes, mesmo quando tiveram ingestão mínima ou nenhuma de álcool. E pode fazer com que eles não passem no teste do bafômetro.

Normalmente, a fermentação que eventualmente ocorre no intestino é removida antes que consiga entrar no fluxo sanguíneo, em um efeito conhecido como metabolismo de primeira passagem.