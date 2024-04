Retarda envelhecimento da pele e reduz inflamações: os benefícios da babosa

Para a utilização de gel de babosa, é importante consultar um profissional da área da saúde, pois há dificuldade de se estabelecer uma correta dosagem.

Fontes: Esther Palitot, dermatologista do HULW-UFPB/Ebserh (Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba); José Armando Júnior, farmacêutico e professor dos cursos de farmácia e nutrição do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC); Débora Palos, nutricionista clínica do Hospital Nove de Julho.