Equilibra açúcar no sangue e fortalece ossos: os benefícios do homus

Além de carboidratos, o homus tem boas quantidades de proteínas, fibras, gorduras boas (insaturadas) e polifenóis, que fazem com que a liberação de açúcar na corrente sanguínea aconteça de maneira mais lenta e gradual, evitando picos glicêmicos, conforme demonstra uma análise publicada na Nutrients.

Alimentos com baixo índice glicêmico e de alta densidade nutricional, ou seja, ricos em fibras, proteínas e gorduras boas, são interessantes para melhorar a saúde metabólica e controlar os níveis de glicose no sangue, principalmente em pacientes com pré-diabetes e diabetes, mas também em pessoas que buscam manter um peso saudável. Thiago Barros, nutricionista

2. Reduz o risco de doenças cardíacas

Os principais ingredientes do homus (grão-de-bico, azeite e tahine) também ajudam a reduzir os fatores de risco para doenças cardíacas. De acordo com um estudo, que avaliou os efeitos do consumo de 140 g (cerca de 5 colheres de sopa) de grão-de-bico durante cinco semanas, o grupo que consumiu a leguminosa teve uma redução nos níveis de colesterol LDL (o "colesterol ruim").

Pesquisas realizadas com o azeite extravirgem, como a publicada na Endocrine, Metabolic & Immune Disorders, também confirmam que o ingrediente contribui para reduzir o risco de morte por doenças cardíacas, quando consumido em quantidades adequadas