Já acordou achando que estava caindo? É mais comum do que se imagina

"Esse espasmo, muitas vezes, é percebido por pessoas próximas", diz o neurologista e médico do sono Samir Magalhães, neurofisiologista clínico do Hospital Universitário Walter Cantídio, no Ceará. Vale avisar o companheiro de cama que isso pode acontecer, mas que não precisa se assustar.

"A sensação mais comum é a de queda, mas esses episódios podem acompanhar alucinações auditivas e visuais. Tem até quem grita, mas costuma ser bem rápido", diz Treptow.

Quase todas as pessoas passarão por uma situação como essa pelo menos uma vez na vida, diz a especialista.

É perigoso?

Você não precisa se preocupar: na maioria das vezes, esse tipo de reação não traz riscos. "Eles não indicam nenhum tipo de problema de saúde. A não ser que esses movimentos atrapalhem que a pessoa pegue no sono, não há necessidade de tratamento", diz Magalhães.

Treptow alerta que é preciso prestar atenção na frequência com que se sente os espasmos. "Algumas situações do cotidiano podem desencadear esses episódios, como consumo excessivo de cafeína, nicotina, estimulantes ou exercícios físicos intensos antes de dormir", diz. Quem sofre com privação de sono ou está passando por estresse emocional também está mais vulnerável aos espamos hípnicos.