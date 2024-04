O que acontece no seu corpo quando você usa drogas sintéticas

Essas características podem atrapalhar medidas preventivas do avanço do quadro. No entanto, a busca por uma avaliação pode acontecer quando se observa que as atividades do dia a dia estão sendo prejudicadas, e que o organismo já apresenta sinais de intoxicação aguda ou crônica. Mas é bom saber que:

Todo usuário desenvolve um comportamento no qual acredita que suas práticas não são um problema.

Após os primeiros danos, acontece o que os médicos denominam de ambivalência, ou seja, a pessoa pensa em parar, mas ao mesmo tempo quer continuar.

Este momento seria uma boa oportunidade para fazer uma consulta médica; que pode até ser sugerida por amigos e familiares.

É aí que o comportamento de reatância pode aparecer: uma resposta de resistência às propostas de ajuda, que podem ser interpretadas como violação da liberdade individual.

Por vezes, a ajuda só acontecerá na ocasião de um evento que leva a pessoa ao pronto-socorro com sintomas graves.