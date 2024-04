Campeão olímpico de vôlei, Tande sofre infarto e se recupera no hospital

Tande relatou ter sentido sinais do infarto, como palpitações, falta de ar e dores no ouvido. Além do entupimento de 98%, ele também teve duas veias com 78% e 73% de obstrução.

O ex-jogador alertou as pessoas a prestarem atenção aos sinais do corpo e a cuidarem da saúde, mencionando que teve uma segunda chance.

"Fiquem atentos aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Tô voltando", completou.