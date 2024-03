Infarto aumenta risco de desenvolver complicações de saúde a longo prazo

O infarto ocorre quando um coágulo interrompe o fluxo sanguíneo dentro de uma artéria, provocando a morte de células do miocárdio, o músculo do coração. Sem o tratamento correto, ele pode comprometer o funcionamento da bomba cardíaca, levando à insuficiência no bombeamento. Também pode haver a dilatação das câmaras cardíacas, o que favorece o aparecimento de arritmias, como a fibrilação atrial.

A longo prazo, os danos podem prejudicar o funcionamento dos rins pelo baixo fluxo de sangue. "Por isso, falamos que 'tempo é músculo'", diz Segalla. "Quanto mais precoce a desobstrução da artéria, melhor a preservação do músculo cardíaco."

Segundo os autores, os estudos existentes costumam se focar mais nos riscos a curto prazo - como a possibilidade de um segundo infarto. Para eles, os dados obtidos de vários desfechos em um longo período, em uma amostra representativa da população, reforçam a necessidade de monitoramento desses pacientes para controlar os impactos na saúde física e mental.

"Os medicamentos e o acompanhamento da reabilitação cardiovascular são pilares que diminuem as taxas de mortalidade", diz o médico do Einstein.

As medicações visam manter o colesterol, a glicemia e a pressão arterial sob controle. Também são receitados antiagregantes plaquetários para evitar a formação de novos coágulos.

Mas, explica o especialista, é essencial adotar mudanças no estilo de vida, incluindo prática de atividade física, alimentação saudável, controle do peso e do estresse, sono de qualidade e abandono de vícios, como o cigarro.