Anticoncepcional está me dando espinhas; é melhor trocar de contraceptivo?

O ideal é aguardar o período de três meses, que é o prazo de adaptação do seu corpo ao medicamento. Se depois desse tempo as espinhas continuarem, o melhor é procurar o seu médico ginecologista e um dermatologista, para que ambos possam encontrar a melhor solução, que pode ser sim a troca do contraceptivo.

Enquanto isso, você deve mantar os cuidados com a higienização da pele diariamente, por meio do uso de produtos para pele oleosa e que tenham leve esfoliação. Além disso, use maquiagem e protetor solar com menor ação comedogênica, ou seja, de obstruir os poros, o que pode aumentar o risco de cravos e espinhas aparecerem.

Também não se esqueça de manter hábitos saudáveis, como beber muito líquido, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de alimentos gordurosos, como chocolate.