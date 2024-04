Dar as mãos é mais do que gesto de carinho e pode fazer bem à saúde

"Dar as mãos, como demais gestos, expressões, posturas, pode representar coisas diferentes", explica Felipe Fernandes, psicólogo e professor no Unipê (Centro Universitário de João Pessoa), continuando que estudos em neurociência demonstram que desde bebê existe o reflexo inato de apertar a mão. "O toque é o primeiro dos sentidos e o mais importante meio de contato com o mundo", afirma.

Sem contar no simbolismo que carrega. A depender do contexto, pode representar romantismo, lealdade, encorajamento, apoio, autoafirmação, enumera Myriam Albers. Às vezes, basta a intenção para ficar evidente, como na pintura "A Criação de Adão" de Michelangelo, que representa a conexão humana com o espiritual.

Agora, conheça alguns jeitos de dar as mãos mais comuns e seus significados:

Com dedos cruzados: sugere uma relação sólida, de cumplicidade e paixão. Porém, se a mão segura com força, pode indicar encorajamento ou ciúmes.

Com mãos e braços dados: bem juntinhos, denota carinho, envolvimento, desejo de contato, proteção, mas também pode sinalizar medo de perder o par.

Pelas pontas dos dedos: é um gesto de dar as mãos bem discreto, que revela tanto insegurança como falta de afinidade, de atitude ou mesmo insatisfação.