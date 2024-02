Por que segurar a mão da parceira realmente ajuda a suportar dor do parto

Isso ocorre pela "sincronização interpessoal", fenômeno em que as pessoas passam a reproduzir aspectos fisiológicos daqueles com os quais convivem. Indivíduos, subconscientemente, sincronizam seus passos com os das pessoas com quem caminham. Ou têm as frequências cardíacas e ritmos respiratórios sincronizados quando assistem juntos a um filme com alta carga de emoção. A pesquisa mostrou como ocorre a "sincronização interpessoal" no contexto da dor e do toque.

Como se chegou a essa conclusão

Autor da pesquisa viveu dilema no parto da própria filha. Pavel Goldstein, autor principal do estudo e pesquisador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Afetiva da Universidade do Colorado em Bolder, teve a sensação de que, ao segurar a mão da esposa durante o parto de sua filha, a ajudou a suportar a dor.

Minha esposa sofria e tudo o que pude pensar foi: 'O que posso fazer para ajudá-la?' Segurei sua mão e isso pareceu ajudá-la.

Pavel Goldstein

Ele então resolveu testar esta relação entre o toque e a diminuição da dor em um laboratório. "Pode realmente o toque diminuir a dor? E, em caso afirmativo, como?", questionou-se.

Foram recrutados, então, 22 casais heterossexuais, com idade entre 22 e 32 anos, que estavam juntos havia bastante tempo e que tinham alto grau de empatia, portanto. Os pares foram colocados em um ambiente que simulava uma sala de parto. Os homens assumiram o papel de observadores, ao passo que as mulheres enfrentaram situações de dor.