'Durante internação, fui chamado 7 vezes para me despedir da minha filha'

Estamos sempre em busca de possibilidades seguras e confiáveis para oferecer mais qualidade de vida para a nossa filha, mas é preciso ter cuidado porque existe picaretagem.

Muita gente critica, mas antes do canabidiol nós estávamos no escuro, sem direção e sem perspectiva. Ele não é uma solução 100%, mas é um caminho, que é o que toda mãe e pai de uma criança com uma doença grave procura.

A gente não pesquisa na internet para saber mais que o médico, a gente pesquisa para achar alternativas para ajudar nossos filhos. O médico vê a criança na consulta uma vez por mês, a gente vê as dificuldades no dia a dia. É por isso que nunca vou desistir de tentar o melhor para a minha filha."

Epilepsia x uso de CDB

Março é o mês de conscientização da epilepsia, batizado de Março Roxo. A pedido de VivaBem, Daniela Bezerra, neuropediatra, médica afiliada do Departamento de Neurociências e coordenadora do Ambulatório de Epilepsia Infantil, ambos da Faculdade de Medicina do ABC, e autora do livro "Guia Prático do Uso de Canabinoides em Epilepsia", tira 8 dúvidas sobre a doença.

1. O que é epilepsia?

Uma condição neurológica crônica que afeta o sistema nervoso central e tem como definição o surgimento de duas ou mais crises epilépticas que são resultado de atividade elétrica anormal no cérebro, levando a sintomas como perda de consciência, movimentos involuntários e sensações estranhas.