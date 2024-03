Quanto é demais? Psiquiatra explica ligações entre estresse e saúde

O estresse tóxico, por outro lado, desgasta o sistema de resposta ao estresse de maneiras que têm efeitos duradouros, como explica o psiquiatra e especialista em trauma Bessel van der Kolk em seu livro best-seller The Body Keeps the Score (N.T.: publicado no Brasil sob o título "O Corpo Guarda as Marcas: Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma?).

Os primeiros efeitos do estresse tóxico geralmente são sintomas persistentes, como dor de cabeça, fadiga ou dor abdominal, que interferem no cotidiano geral da pessoa. Após meses de sintomas iniciais, pode surgir uma doença completa com vida própria, como enxaqueca, asma, diabetes ou colite ulcerativa.

Quando estamos saudáveis, nossos sistemas de resposta ao estresse são como uma orquestra de órgãos que milagrosamente se afinam e tocam em uníssono sem nosso esforço consciente - um processo chamado "autorregulação?. Mas quando estamos doentes, algumas partes dessa orquestra têm dificuldade para se regular, o que causa uma cascata de desregulação relacionada ao estresse que contribui para outras doenças.

Por exemplo, no caso do diabetes, o sistema hormonal se esforça para regular o açúcar. Na obesidade, o sistema metabólico tem dificuldade em regular a ingestão e o consumo de energia. Com a depressão, o sistema nervoso central desenvolve um desequilíbrio em seus circuitos e neurotransmissores que dificulta a regulação do humor, dos pensamentos e dos comportamentos.

''Tratando'' o estresse

Embora a neurociência do estresse tenha proporcionado a pesquisadores como eu novas maneiras de medir e entender o estresse nos últimos anos, você deve ter notado que, no consultório do seu médico, o gerenciamento do estresse não costuma fazer parte do seu plano de tratamento.