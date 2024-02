Controlar estresse melhora vida de pacientes com insuficiência cardíaca

Também foram feitos exames de sangue para a dosagem de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse.

Resultados

Os pacientes que seguiram o programa tiveram a redução de 38% no estresse percebido por eles mesmos e uma melhora na qualidade de vida e de sono de 40% e 36%, respectivamente.

A capacidade de realizar exercícios melhorou em 22%.

Além disso, houve um menor aumento do cortisol em relação aos demais participantes. Isso ocorre porque o estresse leva à ativação do sistema nervoso simpático, responsável por preparar as reações do organismo para uma situação de luta ou fuga —como a elevação da frequência cardíaca e, em casos crônicos, de substâncias inflamatórias.