Estresse pode causar queda de cabelo, como disse Renan Guedes?

A perda dos fios de forma intensa e precoce é um sinal de alerta, pois foge do comportamento natural do organismo de perder entre 50 e 100 fios por dia. Conforme se envelhece, a diminuição do volume capilar também é prevista.

Fora desse padrão, há diferentes motivos para a queda de cabelo, entre eles o estresse, como citado por Guedes.

Estresse e queda de cabelo

Situações que envolvem sobrecarga física e/ou emocional, como infecções, cirurgias, gravidez, parto, dietas radicais, luto ou quadros depressivos, podem levar à perda intensa de cabelo. É o que os médicos chamam de eflúvio telógeno.

Em geral, o problema surge cerca de três meses depois do momento de grande tensão e pode se resolver sozinho, assim que o corpo se recupera do baque. Mas também pode ocorrer de forma crônica e gerar um dano maior.

"O estresse faz com que a pessoa não coma direito e, sempre que há um emagrecimento rápido, com perda de proteína, o cabelo é afetado, já que os fios são estruturas proteicas", explicou a dermatologista Valéria Marcondes, em reportagem anterior.