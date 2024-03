Existe maneira certa de armazenar queijo? Sim, e isso vai depender do tipo

Os queijos de mofo azul devem ser bem embalados em papel filme ou em alumínio e os queijos de mofo branco devem ser mantidos embalados no papel branco original, pois ele tem micrósporos que permitem que o queijo respire. Se não for possível, use plástico filme mesmo.

Já outros tipos de queijo que não vêm com fungo inoculado de fabricação, tendem, com o tempo, a formar mofo pelo contato com o oxigênio do ar, especialmente se forem mal embalados. Nesses casos, os especialistas recomendam descartar o queijo completo por perigo de intoxicação alimentar.

Mas há algumas exceções. "Se for um queijo mais duro, como o parmesão, que não tem muita água, pode tirar uns 2 cm ao redor do fungo usando uma faca limpa e consumir o pedaço restante, já que ele não consegue penetrar muito fundo no queijo com tanta facilidade. Isso numa situação onde o queijo ainda esteja no prazo de validade original e em condições adequadas de consumo. No caso de um queijo fresco, não dá para saber o quanto esse fungo conseguiu penetrar, então o ideal é descartá-lo totalmente", aconselha Chaves.

Em geral, queijos comprados fracionados e fatiados, como muçarela, cottage, minas frescal ou prato duram na geladeira de cinco a oito dias, se estiverem fora da embalagem original. Já os mais duros que estiverem fatiados ficam bem preservados de 15 dias a um mês, se colocados em refrigeração. Fique sempre atento à data de validade indicada pelo fabricante.