É seguro comer batata que está com broto aparecendo? Quando jogar fora?

Essas características indicam que a batata está com uma quantidade aumentada de glicoalcalóides, mais especificamente de solanina, um composto químico que deixa o alimento com um sabor amargo e pode ser tóxico, especialmente se consumido em altas quantidades.

"A retirada do broto pode até eliminar a maior parte dessa substância, mas é importante salientar que toda a batata pode estar impregnada, principalmente se, além do broto, ela estiver esverdeada", explica Vinicius Sampaio, nutricionista assistente no Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA), vinculado à Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Cozinhar também não adianta. O melhor, nesse caso, é descartar o alimento.

De acordo com Sampaio, um dos efeitos causados pelas solaninas é o de impedir o controle dos níveis de um neurotransmissor chamado acetilcolina.

A solanina pode provocar acúmulo desse neurotransmissor, causando diminuição da frequência cardíaca e dos movimentos intestinais, provocando dor de cabeça, náuseas e vômitos, arritmias e sonolência —efeitos de intoxicação pelo consumo de um alimento inapropriado. Vinicius Sampaio, nutricionista assistente no Hupes-UFBA

"A variedade e a intensidade desses sintomas vão depender do organismo de cada indivíduo, da quantidade de substância tóxica ingerida em um único momento ou de forma contínua e o grau de intoxicação desenvolvida", diz o nutricionista.