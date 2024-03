Sonhos mudam sob efeito de maconha? Estudo usa IA para investigar

Ambos coordenam uma pesquisa no Instituto do Cérebro da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), feita por meio de um questionário online aberto a todo o Brasil, e que visa encontrar respondentes usuários e não usuários da cannabis, seja de forma medicinal ou não.

Atualmente, a UFRN realiza outras pesquisas com o tema e recebeu autorização da Anvisa para fazer plantio de maconha, para produzir extratos em processo controlado para pesquisa científica de epilepsia em roedores.

Por que sonhar é importante e qual o efeito da cannabis?

"Existe uma percepção generalizada entre os usuários de que a maconha afeta os sonhos, mas isso não está bem mapeado. O sonhar é importante para saúde humana, para cognição e para o equilíbrio emocional. Portanto, a cannabis pode ter um significado considerável na vida mental", diz Sidarta Ribeiro, em entrevista ao VivaBem.

Muniz afirma que a pesquisa pretende desvendar algumas perguntas para além dos relatos, como entender o acesso à cannabis medicinal, investindo em questões de renda e declarações raciais, focando também em ouvir públicos não brancos e de regiões periféricas das cidades. Ao todo, o estudo já conta com cerca de 3 mil respondentes.

"Sobre os sonhos, são relatos riquíssimos, processos pessoais de pequenas epopeias noturnas, que são muito importantes para nossa psique e para nosso plote de realidade do mundo —é onde algumas amarras lógicas capazes de moldar nosso comportamento durante o dia são desfeitas", diz a pesquisadora.