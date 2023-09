Sonhos podem prever algo, ter significados ou dicas úteis para nossa vida?

E como os sonhos são criados por meio da ativação de circuitos neuronais relacionados à consolidação das memórias, nem todos são iguais. Aqueles originados do sono REM, que é o último estágio do repouso, costumam ter um conteúdo mais emocional do que aqueles que surgem do sono não-REM. Isso porque, como existem diferenças entre essas duas fases do sono, os mecanismos de formação dos sonhos também acabam sendo distintos.

Outro ponto interessante é que, geralmente, os sonhos que são lembrados possuem um conteúdo lógico. Por isso, coisas aleatórias não são facilmente memorizadas. Além disso, sonhos com conteúdo emocional mais intenso tendem a ser mais facilmente guardados. Por fim, para que nos lembremos de um sonho, é importante que sejamos acordados no momento em que ele está acontecendo --fato que nem sempre ocorre.

Mas, se isso acontecer, os especialistas indicam anotar o que se lembrar e no dia seguinte tentar fazer alguma assimilação com a sua rotina.

Fontes: Oscar Alencar, médico do sono do HUWC-UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará), ligado a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e Yuri Busin, psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e fundador da Diálogo Positivo, em São Paulo.

