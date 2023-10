Você está cuidando errado do amigo: não é só balançar depois do xixi

Quando o pinga-pinga não é normal?

Sobrar um restinho de xixi no canal do pênis é natural e acontece devido à diminuição do fluxo no fim da micção, pois falta pressão para o líquido atravessar toda a uretra. No entanto, um volume muito maior do que o comum de resíduo uretral pode ser causado por problemas urinários relacionados, por exemplo, à próstata, à bexiga, ou a estreitamentos, traumas e infecções na uretra.

Um gotejamento maior ainda acontece quando você não esvazia adequadamente a bexiga — e a pressa para terminar o serviço no banheiro pode trazer problemas: se a micção for interrompida no meio, pode ocorrer também refluxo de urina para o epidídimo (duto que coleta e armazena os espermatozoides), resultando em uma inflamação. Os sintomas desse quadro incluem dor no testículo e desconforto na pélvis.

Para evitar doenças, mantenha a região íntima sempre limpa e bem seca após urinar, ter relações sexuais e tomar banho. Além disso, ao notar qualquer problema, não sinta vergonha de procurar um médico.

Fontes: Júlio Bissoli, urologista do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo); e Christian Fuhro, urologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.



Com reportagem publicada em 23/11/2018