Você sabe o que é kimchi? Veja benefícios do prato coreano e como fazer

Vira e mexe alguns pratos caem no gosto das pessoas e fazem sucesso entre quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. É o caso do kimchi, já ouviu falar? É um prato de origem coreana que tem como base hortaliças temperadas com condimentos.

Ele até virou patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, com o dia 22 de novembro sendo considerado o "Dia do Kimchi" na Coreia. Isso porque a preparação "cria momentos de alegria e incentiva a convivência em harmonia com a natureza".

Afinal, o que é kimchi?

O kimchi é um prato tradicional coreano feito principalmente de repolho, acelga, nabo e rabanete, que são fermentados com uma mistura de temperos, como pimenta, alho, gengibre, cebolinha, açúcar, sal e molho de peixe.