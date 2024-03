Intestino saudável ajuda a emagrecer: veja o que comer e o que evitar

O que comer?

Alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha) e os grãos integrais (aveia, trigo integral e milho, por exemplo), devem estar todos os dias no seu cardápio.

As fibras servem de alimento para as bactérias "do bem" e permitem que esses micro-organismos se multipliquem, ocupando o lugar das bactérias "ruins".

Também são indicados os que são ricos em probióticos naturais, como iogurte natural e leite fermentado.

O que evitar?

Deixe fora do seu cardápio ou consuma raramente alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e tudo que tem excesso de açúcares e de gorduras.