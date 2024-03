Comer atum e sardinha enlatados faz bem? Veja como escolher os melhores

A versão em água é menos calórica, por isso é a melhor aposta para quem quer emagrecer ou manter o peso. Os produtos vendidos com óleo também têm seus atributos: conseguem conservar melhor o ômega 3 e ainda diminuir a quantidade de metais tóxicos, como o mercúrio e o chumbo, presentes no alimento ou na própria lata e que prejudicam o funcionamento do organismo, principalmente o sistema nervoso. Mas eles contêm mais calorias, gorduras e sódio. Por isso, antes do consumo, escorra todo o líquido. O molho de tomate deixa o peixe bem saboroso, mas, no que diz respeito à saúde, nesse caso não oferece muitas vantagens, já que na maioria das vezes é preparado com açúcar, sódio e muitos conservantes.

Há diferenças significativas entre os peixes vendidos em latas (sardinha e atum)?

Não. Os dois são boas fontes de proteínas e ricos em ômega-3, vitaminas do complexo B e minerais, como cálcio, fósforo, potássio, ferro e selênio. No entanto, a sardinha oferece mais gorduras boas e cálcio porque vai com a espinha e as vísceras para o recipiente.

Entre o atum enlatado inteiro e o ralado, algum deles é mais saudável?

O que vem inteiro, chamado de sólido, é proveniente do lombo, parte considerada mais nobre do peixe em virtude do seu sabor. Por isso, costuma ser mais caro. Já o ralado é feito com as partes que não foram utilizadas na fabricação do sólido. Na prática isso não significa muita coisa, mas é importante salientar que o primeiro tem uma quantidade um pouco maior de calorias, mais proteína e mais sódio, mas a diferença é mínima. Por essa razão, para quem consome porções pequenas, esse detalhe não é muito relevante.

Cheque e a tabela nutricional