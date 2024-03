Não se engane: maioria dos suplementos alimentares é dinheiro jogado fora

Muitas pessoas tomam suplementos alimentares que prometem melhorar a pele e o cabelo, fortalecer o sistema imunológico ou melhorar o desempenho, entre inúmeros outros supostos benefícios. Magnésio, ferro, vitamina D, colágeno e muitos outros fazem parte de um mercado de bilhões.

A especialista em nutrição Angela Clausen, do centro de aconselhamento ao consumidor do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, lida há anos com esse tema. "O problema é que muitas pessoas veem os suplementos alimentares como uma espécie de medicamento natural e os usam de acordo com essa visão: para tratar ou mesmo curar doenças", diz.

"Porém, suplementos alimentares apenas fornecem componentes essenciais que não estão em quantidade suficiente na dieta das pessoas."