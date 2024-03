Bebê chinês nasce com cauda de 10 centímetros; por que isso acontece?

Na China, um bebê nasceu com "cauda" de 10 centímetros. De acordo com o diretor do Hospital Pediátrico de Hangzhou, Li Yuhuao, uma ressonância magnética confirmou que o bebê sofria com a "medula ancorada".

A condição consiste em um problema do sistema nervoso que ocorre quando a medula espinhal fica presa em partes do canal vertebral, o que, em casos raros, pode causar "estiramentos" na base da coluna, como o visto com o bebê de Hangzhou.

O aparecimento de "caudas" em bebês é uma raridade. Em toda a literatura médica mundial só foram publicados cerca de 40 casos do tipo. No Brasil, o primeiro registro foi em 2021.