'Minha bebê nasceu com catarata, operou aos 4 meses e usa lente de contato'

Com 34 semanas tive que fazer um parto de emergência, porque minha placenta descolou. Quando cheguei no atendimento médico, às 14h, a médica me disse que não era nada, eu tinha quatro centímetros de dilatação.

Fiquei na espera e comecei a ter contrações. A dor estava muito grande. Me mandaram para o quarto imaginando que a Amora ia nascer a qualquer momento. Já na cama do hospital, senti algo vazando e achei que minha bolsa tinha estourado. Quando meu marido entrou, viu que eu estava coberta de sangue.

Me mandaram para o centro cirúrgico, pois precisaria fazer uma cesárea de emergência. Algo podia ter acontecido com a Amora. Fui sedada para o procedimento e só vi minha filha pela manhã.

Amora precisou ficar com sonda e na incubadora por 44 dias. Quando foi transferida para o quarto e estava aprendendo a mamar, recebemos a visita de uma oftalmologista. Ele fez primeiro a consulta em um outro bebê que estava ao nosso lado e foi bem rápido. A consulta da Amora, não. Demorou.

Ao fim da consulta, o médico me chamou e disse que tinha notado algo branco no olho dela, que provavelmente era catarata e que ela teria que passar por uma cirurgia. Ainda falou que seria um procedimento difícil, caro e que não estava disponível no SUS. Fiquei desesperada.

Superando a operação

Depois dessa notícia, pesquisei e descobri que seria possível, sim, realizar o procedimento no sistema público de saúde. Enquanto ainda estávamos no hospital —foram necessários mais 12 dias antes da alta—, conseguimos marcar uma consulta com outro especialista, para que ela fosse atendida assim que saísse da maternidade.