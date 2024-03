Pulmão de ferro: como é 'ventilador de aço' que ajudou homem por 70 anos

O equipamento bombeia o ar para dentro e para fora, fazendo com que a pessoa respire por meio de um método de respiração artificial chamado "ventilação externa com pressão negativa".

Os pacientes ficam deitados dentro de equipamento, apenas com a cabeça apoiada do lado de fora. Uma vedação ao redor do pescoço do paciente cria um vácuo enquanto o dispositivo faz o trabalho de um diafragma humano —criando pressão para que os pulmões da pessoa se encham de ar e depois esvaziem.

A maioria dos pacientes só usou o pulmão de ferro durante algumas semanas ou meses, a depender da gravidade da paralisia.

No caso de Paul, nos últimos anos, ele não conseguia ficar por mais de cinco minutos fora do aparelho, segundo uma publicação do The Guardian, de 2020. Quando ele era jovem, conseguia sair por algumas horas.

O dispositivo foi inventado em 1928 por Philip Drinker, engenheiro, e Louis Shaw, fisiologista. Ambos eram pesquisadores da Universidade Harvard, nos EUA. A vacina para a poliomielite só foi aprovada e administrada às crianças nos EUA em 1955.