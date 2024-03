Pode tomar bebida alcóolica depois de pegar dengue? O que dizem os médicos

Não existe comprovação científica. Então, trata-se de um mito, como reforçam os especialistas consultados pelo UOL: "Na verdade, não existem estudos conclusivos sobre o uso do álcool e o efeito repelente ou o efeito atrator do Aedes aegypti em relação à picada. Mas é óbvio que como não existe informação, não se recomenda o uso de bebida alcoólica no sentido de prevenção a picadas do mosquito. Existe uma discussão a respeito sobre o álcool ser vasodilatador e você ter mais território venoso para ser picado, mas isso é mais uma elucubração do que um dado científico certeiro", disse Alexandre Naime Barbosa.

"O álcool não atrai nem repele mosquitos. Não há nenhuma evidência de que o álcool traga algum atrativo ou repelente a mosquitos", completou Renato Kfouri.

Fique atento aos sintomas da dengue: