Brasil envelhece como a Europa? Já são 22 milhões de idosos por aqui

"Há uma mudança de mentalidade em relação a quantos filhos se quer ter. Havia um ideal de família numerosa, agrária na década de 1950, em que era preciso ter muitos filhos para ajudar na lida. Com a maior urbanização, esse modelo de família grande já não cabe mais", diz Luciana Lima, professora de demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Preparação para a mudança

Imagem: iStock

A Europa passou por uma série de mudança ao longo de mais de 200 anos de envelhecimento populacional e, nesse longo período, fortaleceu o sistema de bem-estar social, alcançou a estabilidade econômica e até democrática.

"A questão é que se estamos vivendo um processo mais acelerado e não o equacionamos do ponto de vista social, teremos um problema que pode chegar mais rápido, já que o Brasil tem uma população altamente numerosa e uma grande quantidade de pessoas vulneráveis socialmente", pondera Lima.

Ela argumenta que as políticas públicas devem se debruçar sobre demandas relacionadas à promoção da saúde (atendimentos pelo SUS e cuidados em casa) e assistência social. Também serão necessárias adaptações no transporte urbano, de modo que seja mais acessível aos idosos, assim como as condições de habitação e opções de lazer, por exemplo.