A aposentada Aparecida Lara de Santana, conhecida como Vó Cida, completou 90 anos em janeiro. Enfermeira por quase quatro décadas, ela lidou de perto com o dilema de famílias que precisam de amparo e assistência para familiares idosos.

"Sempre fui muito independente. Pensei que viria para cá para trabalhar", brinca, em uma tarde no Centro-Dia de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O local é gerido pelo Camp (Centro Assistencial de Motivação Profissional) e recebe repasse mensal de R$ 80 mil para manter seu funcionamento.

Há dois anos, Cida perdeu seu marido, que tinha Alzheimer, com quem vivia em Pirituba, na zona norte da capital. Com sinais de depressão, ela se mudou para a mesma rua onde sua filha morava, numa tentativa de amenizar a solidão.

"Sempre fui muito alegre e brincalhona, mas estava me fechando muito. Ficava muito sozinha porque minha filha, seu marido e meus dois netos saíam para trabalhar e estudar", contou à reportagem.

Sua filha trouxe uma alternativa: frequentar um Centro-Dia. "Ela pesquisou, mas não tinha me contado para não me assustar. Depois, me disse que marcou uma entrevista. Desde minha primeira visita, me encantei com tudo, principalmente com o tratamento, a educação e a disciplina da equipe."

Cida frequenta o local três vezes na semana, e o que ela mais gosta são as aulas de educação física e a convivência com outras pessoas. De manhã, sua filha a leva até a instituição e, no final do dia, ela volta de perua para casa. "Melhorei muito desde que comecei a vir para cá."