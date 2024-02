EMDR: terapia que trata traumas com ajuda do movimento dos olhos funciona?

É eficaz?

A OMS (Organização Mundial de Saúde) e a Associação Americana de Psicologia recomendam o método para pessoas com TEPT. Na Inglaterra, o Instituto Nacional para Saúde e Cuidados de Excelência indica EMDR para adultos que enfrentam trauma e crianças que não reagiram à terapia cognitiva comportamental focada em tratar o trauma.

Mas cientistas ainda discutem se a terapia é mais eficaz que outros métodos para a mesma finalidade. Sobre o uso para tratar depressão, por exemplo, uma análise de nove estudos, publicada em abril de 2021 no periódico European Journal of Psychotraumatology, concluiu que EMDR "pode ser considerado um tratamento eficaz para melhorar os sintomas da depressão, com efeitos comparáveis a outros tratamentos ativos". No entanto, segundo os autores, "os resultados precisam ser interpretados à luz do número limitado de estudos e de sua qualidade".

De acordo com o estudo, mais pesquisas são necessárias para compreender os efeitos de longo prazo de EMDR no tratamento da depressão e na prevenção do transtorno.

Segundo especialistas consultados por VivaBem, a resposta à terapia EMDR pode variar substancialmente de pessoa para pessoa. Não é uma solução universal para todos os tipos de trauma ou para todos os indivíduos. A eficácia pode depender da natureza do trauma, resiliência do paciente e qualidade do terapeuta.

Existem alguns cuidados para aplicação e restrições na indicação, principalmente em pessoas que apresentam bipolaridade, já que estas necessitam estar medicadas e acompanhadas por psiquiatras.