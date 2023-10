De insônia a estresse pós-traumático: como a guerra afeta a saúde mental

Em estado de conflitos permanentes, observa Rabelo, pessoas tendem a ficar caladas, introspectivas e isoladas. Por isso, a estratégia de trabalho de organizações como Médico Sem Fronteiras é baseada no community approach, ou seja, uma abordagem baseada na comunidade.

"São feitas várias intervenções de apoio social para a gente encontrar quais são os fatores de proteção daquela comunidade. Podem ser grupos de apoio, conversa com mulheres, atividades com crianças. O primeiro nível de cuidado é muito conectado com o fortalecimento daquilo que o território já tem. Buscamos pelo tecido social daquela comunidade", explica a psicóloga do MSF.

A psicóloga explica que, em períodos de intensificação do conflito, os agentes de saúde trabalham com a estratégia da pirâmide de apoio social e saúde mental.

"A base dessa pirâmide é a segurança, tudo que a gente puder fazer para atender rapidamente os pacientes, para dar o máximo de informação para famílias em angústia por um familiar desaparecido ou ferido. O acesso aos serviços de saúde, a informações fidedignas, à água, alimentação e um abrigamento seria a base para o atendimento durante uma emergência como essa."

Falta de financiamento a programas de saúde mental

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ou CICV, alerta que nos países de renda média e baixa onde ocorre a maioria das crises humanitárias, os serviços de saúde mental e apoio psicossocial não recebem prioridade nem financiamento suficiente, com uma média de dois trabalhadores de saúde mental para 100 mil pessoas. Como resultado, dois terços das pessoas com doenças mentais graves nesses países não recebem nenhum tratamento.