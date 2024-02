Sabia que seus filmes preferidos podem ajudar a melhorar sua ansiedade?

"Geralmente, aquilo que traz prazer é reforçado quando repetido", explica Magalhães. Por isso, para muitas pessoas, a escolha são as produções que costumavam assistir na infância ou na casa dos avós, por exemplo. "A prática pode diminuir o estresse e a ansiedade. Você fica tão focado naquilo que está vendo que seu cérebro dá uma pausa nas preocupações diárias, provocando relaxamento", explica Marchiori.

Buscar um lugar para se acolher após momentos difíceis é uma reação comum nos humanos.

Em momentos de estresse, queremos carinho. Algumas pessoas usam outras táticas, como por exemplo, compensar com comida, o que não é tão saudável. Yuri Busin, psicólogo e doutor em neurociência do comportamento

Sinal vermelho

A atitude pode parecer inofensiva, mas buscar acalanto sempre no mesmo lugar ou do mesmo jeito —e com frequência—, não é recomendado. Isso pode significar, por exemplo, que você está fugindo do enfrentamento de problemas do dia a dia.

"Se todas as vezes que ficarmos tristes ou ansiosos nos esquivamos desse sentimento, não vamos aprender a lidar com eles e nos tornaremos dependentes desse looping de fuga", explica a psiquiatra Nina Ferreira.