Como diferenciar a ansiedade comum de um transtorno de ansiedade?

Como se chega a esse ponto?

Se olharmos a evolução das espécies, a ansiedade é importante tanto para os predadores quanto para as presas. Na lei da selva, você tem que estar o tempo todo ligado para fugir de um possível predador, se você é, no caso, a presa. E se é o predador você também tem que estar o tempo todo ligado para conseguir um alimento, senão você morre de fome.

Esse mecanismo de defesa é o que garantiu que as espécies sobrevivessem. Hoje em dia, porém, o homem vive em um ambiente que, teoricamente, proporciona muito mais segurança do que quando o ser humano não vivia em civilizações, mas, no dia a dia, os disparos ainda acontecem.

Independentemente da situação, o sentimento de pânico e a reação de fuga é que gera as situações de ansiedade. Estar em um prédio em chamas faz com que o seu organismo dispare uma reação de alarme, o coração acelera e a pessoa começa a correr, em busca de sobrevivência. Essa mesma reação pode ocorrer, por exemplo, ao assistir a uma partida de futebol clássica em que seu time está ganhando do maior rival.

O problema é quando esse tipo de reação ocorre de forma desproporcional e por um longo período de tempo. Com isso, a ansiedade começa a gerar sintomas físicos também.

Os diferentes transtornos de ansiedade

A ansiedade patológica pode se manifestar de diversas formas. As mais comuns são: