1 em cada 5 crianças de até 12 anos toma remédio sem prescrição médica 

Quais os riscos?

Um dos problemas da automedicação é não concluir o tratamento de forma correta, pois, como os sintomas diminuem e o quadro melhora, a tendência é que os pais suspendam o uso do medicamento, já que consideram que não há mais necessidade.

No caso de uso de antibióticos de forma errada, por exemplo, existe o risco de resistência bacteriana, ou seja, o medicamento deixa de ter o resultado esperado.

Outro problema é fazer uma associação de medicamentos de classes diferentes e chegar em algo mais potente. Há ainda o risco de usar doses inadequadas para aquela criança, superior à que seria indicada para o tratamento e entrar na chamada "faixa tóxica" da medicação.

"Antigamente os pediatras costumavam indicar a medicação com base em uma colher de sobremesa, por exemplo. Hoje em dia não se faz mais isso, pois qual o tamanho da colher que a pessoa tem em casa? As pessoas não podem usar suas próprias medidas", alertou Fascina.



Fernandes, da SBP, concorda e ressalta o risco de efeitos adversos, especialmente em crianças. "Muitos medicamentos vendidos livremente em farmácias e isentos de prescrição se tornaram a praga do nosso dia a dia. Entre eles estão os corticoides orais. Eles têm sido usados como um xaropinho da tosse, e não são. Eles podem ter efeitos colaterais graves quando não são bem indicados", destacou o pediatra.



Para reduzir essa prática, segundo os médicos ouvidos pela Agência Einstein, seria preciso adotar uma série de medidas, que vão desde o maior controle da publicidade e da venda dos medicamentos, passando pela criação de embalagens mais adequadas e pelo maior controle dos medicamentos à disposição, até um melhor acesso à atenção primária em saúde, com foco na conscientização dos perigos da automedicação e da importância do uso racional dos medicamentos.



"O abuso de medicamentos não é algo simples. Ele envolve toda uma rede que passa pela família, pelo ambiente, pela cultura, pelo acesso ou não ao sistema de saúde, pela dificuldade ou não de ter esses produtos em casa. Com o sistema de saúde pública cada vez mais sobrecarregado e as urgências sempre lotadas, a família tende a voltar a medicar a criança e perde a oportunidade de um diagnóstico mais precoce", diz Fascina.