Mulheres tomam mais antidepressivos pós-divórcio, mas não são mais tristes

O que o novo estudo descobriu?

O estudo acompanhou o uso de antidepressivos em finlandeses com idades entre 50 e 70 anos durante quatro anos antes do rompimento do relacionamento e quatro anos depois.

Eles descobriram que o uso de antidepressivos aumentou nos quatro anos que antecederam o rompimento do relacionamento em ambos os sexos. A proporção de mulheres que tomaram antidepressivos antes do divórcio aumentou em 7%, em comparação com 5% para os homens. Na separação de fato, o uso de antidepressivos aumentou 6% para as mulheres e 3,2% para os homens.

Um ano após o rompimento, o uso de antidepressivos voltou ao nível de 12 meses antes do rompimento. Posteriormente, permaneceu nesse nível entre os homens.

Mas a história foi diferente para as mulheres. Seu uso diminuiu ligeiramente imediatamente após o rompimento do relacionamento, mas aumentou novamente a partir do primeiro ano.

Os pesquisadores também analisaram o uso de antidepressivos após uma nova união. Houve um declínio no uso de antidepressivos para homens e mulheres após o início de um novo relacionamento. Mas esse declínio foi de curta duração para as mulheres.