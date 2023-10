'Vovó fitness' diz que após divórcio já transou com 800 pessoas; há riscos?

Já a PrEP (profilaxia pré-exposição) é voltada a pessoas não infectadas pelo HIV, mas com alto risco de adquiri-lo. É um método preventivo que consiste na combinação de medicamentos antirretrovirais que bloqueiam o ciclo de multiplicação do vírus e impedem a infecção do organismo.

Além disso, quem transa mais deveria se testar mais também. "O que eu recomendo é que a pessoa tenha uma rotina de testagem frequente de ISTs e, quanto maior for o número de parcerias sexuais, maior deve ser a frequência da testagem", diz Vasconcelos.

Qualquer pessoa pode fazer a testagem para descobrir se tem alguma IST e, se tiver uma vida sexual ativa, o recomendável é realizá-la ao menos uma vez por ano. Os testes, cujos resultados saem no mesmo dia, são feitos de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde), em unidades básicas de saúde e CTAs (Centros de Testagem e Aconselhamento). É possível diagnosticar HIV (vírus da imunodeficiência humana), sífilis e hepatites B e C.

O caso da 'vovó fitness' é extremo, mas uma pessoa que tem esse ritmo sexual deveria se testar a cada três meses, segundo o infectologista. A testagem é importante não só para que o indivíduo possa buscar tratamento, mas também para evitar a disseminação da infecção para seus parceiros.

A vacinação é outra medida importante na prevenção das ISTs.