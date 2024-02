Conheça os 10 legumes e verduras com mais proteínas e veja como consumi-los

Couve-flor

Couve-flor Imagem: iStock

Em 100 g temos 1,9 g de proteínas. Alimento composto por vitamina C, K, folato, fibras, potássio, substâncias antioxidantes, entre outras. Oferece fácil digestão e pode ser consumida de diversas formas: refogadas, salada, entre outras.

Quiabo

Quiabo Imagem: iStock

Em 100 g temos 1,9 g de proteínas. O vegetal é rico em vitamina A e do complexo B, cálcio, ferro, fósforo e cobre. Seu consumo ajuda na formação dos ossos, dentes e sangue. É indicado no caso de infecções do intestino, bexiga e rins.