BBB 24: Vanessa Lopes teve quadro de psicose aguda; entenda o que é

Após 12 dias dentro da casa do BBB 24, a influencer Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do programa. Quem a acompanhou, percebeu que ela apresentava um comportamento fora do padrão, como se não estivesse na realidade. E foi isso mesmo que aconteceu.

Em sua primeira entrevista após a saída da casa, Vanessa disse ao "Fantástico", da TV Globo, que foi diagnosticada com um quadro de psicose aguda. E que, por mais que já tenha precisado de acompanhamento médico em outros momentos de sua vida, nunca tinha passado por essa situação.

"Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa", disse na entrevista.