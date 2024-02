Treino de base na corrida desenvolve resistência e força; veja como fazer

"O principal objetivo é consolidar todas as capacidades físicas para um melhor desempenho na corrida, dentre elas: força, flexibilidade, mobilidade, coordenação e resistência cardio e muscular", ensina o professor Betinho, profissional de educação física e treinador da STI assessoria esportiva.

Imagem: iStock

Qual a duração do treino de base?

A duração do treino de base pode variar de acordo com diversos fatores:

Distância da prova almejada (5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 42 km etc.);

Data da competição, tempo de treino até a prova e momento do ano em que ela será realizada —o período de base tende a ser mais curto no meio da temporada do que no início, quando o atleta geralmente vem de um momento totalmente parado;