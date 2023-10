Os tênis com placa de carbono revolucionaram a corrida. Esses calçados ajudaram muitos atletas profissionais a quebrarem recordes e se tornaram sonho de consumo de praticantes amadores.

Os modelos, como o próprio nome diz, contam com uma placa de carbono (ou de outro material, dependendo do fabricante) que impulsionam o pé (como uma espécie de mola), melhorando o desempenho em corridas de longa distância.

No entanto, a experiência de conforto pode variar de pessoa para pessoa, pois depende do ajuste do tênis, do tipo de pisada e de outras preferências individuais.