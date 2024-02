Dá para ter mais de um transtorno mental? Quais as combinações mais comuns?

Transtornos de conduta, psicopatia e narcisista: o primeiro, se não tratado cedo, pode evoluir para transtorno de personalidade antissocial e este, por sua vez, para a psicopatia. Quase sempre, um psicopata também é um narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. No entanto, sabe-se que pessoas com transtorno narcisista podem apresentar transtorno depressivo, anorexia, uso abusivo de substâncias, ou transtornos histriônico, antissocial, borderline ou paranoide.

Se podem ocorrer juntos, como tratar?

Fazer a diferenciação entre tipos de transtorno, quando se tem mais de um, é complexo e envolve a avaliação de profissionais muito experientes, esclarece Bottura. "Requer entrevistas, aplicações de testes, exames, analisar como a família se comporta. Não é algo simples", ressalta o médico.

Como algumas condições podem ter apresentações semelhantes ou estão muito entranhadas, dificultando a diferenciação entre elas, é necessário avaliar se seus sintomas ocorrem de forma independente ou se são consequência um do outro. Além disso, o profissional terá que verificar se eles se enquadram nos critérios de referência para cada caso. "Seguimos um roteiro de avaliação, para excluir diagnósticos e evitar erros", observa o psiquiatra Luiz Scocca.

Transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH e TEA, para serem diferenciados, ainda podem exigir avaliação neuropsicológica e ressonâncias cerebrais para descobrir alterações na função executiva do cérebro (típica do TDAH), ou na percepção sensorial e na capacidade de compreender estados mentais de outras pessoas (como no TEA), complementa Barbosa.

Portanto, a diferenciação entre transtornos quando juntos é cuidadosa, o que permite de modo igual tratamentos adequados, mas muito desafiadores. A abordagem em geral exige acompanhamento regular de equipe multidisciplinar, pode durar meses ou anos e envolve a combinação de psicoterapia (individual, grupo, familiar) e medicações, ajustadas de acordo com evolução dos sintomas e resposta do paciente, que deve seguir à risca as orientações médicas.