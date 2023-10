Tremores são sempre sinal de Parkinson? O que mais podem ser?

É um erro comum as pessoas acreditarem que o tremor nas mãos está sempre relacionado à doença de Parkinson, isso não é verdade. A principal causa de tremor nas mãos é TE, algo muito mais frequente que a doença de Parkinson, e que tem outros tipos de tratamento. Embora seja uma condição que possa flutuar ao longo do tempo, ela não tem cura e é tratada com medicações bem diferentes daquelas utilizadas no Parkinson. André Felício, neurologista do Hospital Albert Einstein

Uma das principais diferenças com o Parkinson é que o TE interfere apenas na capacidade motora, não causando mais que incômodos de mobilidade. Seu diagnóstico é feito a partir da análise dos sintomas e de um exame neurológico —dependendo da idade, da saúde do paciente e do estágio em que a doença se encontra, os sintomas podem ser reduzidos com terapia de estimulação cerebral profunda, aplicação de toxina botulínica e medicação.

Outras causas

Os especialistas apontam inclusive para alguns problemas de saúde que apresentam manifestações neurológicas de doenças sistêmicas. Ou seja, alterações no metabolismo que funcionam como estopins para os tremores, tais como problemas renais, hepáticos e de tireoide.

Determinadas medicações também podem provocar tremores, como as substâncias utilizadas no tratamento de tontura, epilepsia, transtorno bipolar, enxaqueca, ansiedade e depressão, sobretudo os estimulantes do sistema nervoso central e os inibidores da recaptação de serotonina.

"Nesses casos, recomenda-se a suspensão ou substituição dos medicamentos que estejam causando esse efeito colateral e a correção de outros problemas bioquímicos ou metabólicos, como o excesso de hormônios tireoideanos e, para situações muito específicas, tratamento neurocirúrgico. Por isso, a avaliação médica é tão importante", afirma Evaristo.