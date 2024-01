Seu parceiro ronca e atrapalha seu sono? Veja como amenizar o desconforto

"O ronco é um distúrbio do sono compartilhado que não afeta somente quem o apresenta, mas todas a pessoas com quem convive. Outro problema da pessoa que divide a cama com o roncador é ocorrência de pausas respiratórias associadas ao ronco, trazendo preocupação e medo", diz Pinheiro.

A dificuldade para iniciar o sono e também os possíveis despertares frequentes durante a noite em função da intensidade do ronco impactam o momento de descanso, representando um alerta. "A privação do sono pode ocasionar alguns problemas de saúde, como hipertensão, aumento de peso, perda de memória e até diabetes. Além disso, no curto prazo, acaba interferindo na disposição e humor", comenta a neurologista Mirella Fazzito, da Clínica Araújo & Fazzito.

O que o seu parceiro pode fazer

Sempre é necessário buscar avaliação médica em caso de ronco, pois há relação com uma doença séria chamada apneia obstrutiva do sono. Esse distúrbio respiratório é caracterizado pelo breve, mas frequente bloqueio das vias respiratórias, que provoca interrupções da respiração totais (apneias) ou parciais (hipopneias) durante o sono.

Mas alguns fatores podem ajudar a diminuir a sua intensidade —o que não exclui a necessidade de ajuda profissional. Veja algumas dicas:

Mudar a posição de dormir