Gkay faz 'Barbie Botox' para diminuir trapézio; conheça o procedimento

GKay usou suas redes sociais para mostrar aos seus seguidores um novo procedimento estético feito por ela. A influenciadora aplicou botox no trapézio, o músculo que fica atrás do pescoço e vai até as costas, para diminuir o seu volume.

"Nem sabia que esse procedimento existia. Meu trapézio é muito grande e me incomoda, mas dá para abaixar com botox. Achei um bafo", disse em seus stories. Em seguida, ela mostrou um pouco do procedimento, que foi feito pelo dermatologista Rafael Pessanha. "Tem gente que treina para crescer e eu quero diminuir", comentou.

Ainda pelos stories, o profissional explicou como funciona a prática. "Não é novo, usamos há um tempo para torcicolo e dor de cabeça, mas também conseguimos fazê-lo para afinamento da região. É simples, a aplicação dura cerca de 5 minutos e o resultado pode ser visto em 15 ou 20 dias", contou.