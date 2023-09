É verdade que botox também serve para tratar enxaqueca?

Mantenha-se hidratado e tenha uma alimentação equilibrada;

Evite luzes fortes e ruídos altos, que podem ser gatilhos para a enxaqueca.

E atenção: o uso excessivo de analgésicos pode piorar ainda mais as crises de enxaqueca. Por isso, caso a dor se apresente no mínimo três dias no mês e por no mínimo três meses, já é indicado tratamento formal.

Fontes: Franklin Verissimo, médico especialista em medicina estética, do Rio de Janeiro; Natália Venturelli, médica dermatologista e membro da SBCD (Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica); Neudson Alcântara, médico neurologista do HGF (Hospital Geral de Fortaleza).

Quais são suas principais dúvidas sobre saúde do corpo e da mente? Mande um email para pergunteaovivabem@uol.com.br. Toda semana, os melhores especialistas respondem aqui no VivaBem.