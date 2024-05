Coletiva de despedida de Cássio tem presença de Paulinho e 'invasão' de jovens do Corinthians

A coletiva de despedida de Cássio também contou com outra presença ilustre. O experiente meio-campista Paulinho, que esteve ao lado do arqueiro em conquistas importantes do Corinthians, também assistiu parte da entrevista.

Durante a coletiva, o camisa 12 disse acreditar no fim de seu ciclo pelo clube e recebeu diversas homenagens. Ele irá ganhar um busto no Parque São Jorge e foi presenteado com placas pela Gaviões da Fiel e a Camisa 12, duas das principais torcidas organizadas do clube.

A trajetória de Cássio no Timão foi marcada por momentos gloriosos que renderam nove títulos e inúmeras histórias brilhantes na carreira do arqueiro. Ele ergueu as taças da Libertadores e Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

O camisa 12 encerra esta passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados. Desta maneira, o ídolo é o segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.

Cássio agora deve assinar por três anos com o Cruzeiro. Ele é aguardado na próxima semana em Belo Horizonte para fechar com a Raposa e iniciar um novo desafio em sua carreira.