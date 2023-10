Frutas não prejudicam dieta, mas tem jeito certo de comê-las. Veja 4 dicas

Lavar somente com água não tira da superfície todos os micro-organismos que, se ingeridos, podem gerar uma infecção alimentar.

O correto é deixar as frutas imersas em água com soluções de higiene pelo tempo determinado na embalagem, que pode variar entre 10 e 15 minutos. Em seguida, escorra toda a água da limpeza e enxágue bem a fruta, com água filtrada.

4. Não corte muito antes de comer

Alguns nutrientes, como a vitamina C, se perdem em contato com o ar. Por isso, sempre que possível, abra a fruta somente no momento de consumo.

É claro que, quando não der para fazer isso, tudo bem comer uma fruta que já estava cortada ou picada. É sempre melhor comer uma fruta do que uma bolacha, um chocolate etc.

